Трент признался, что учил испанский "несколько месяцев"

Трент Александер-Арнольд Бывший защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что учил испанский язык несколько месяцев, готовясь к переходу в "Реал".

В четверг "Реал" официально представил Александер-Арнольда в качестве своего игрока. Трент будет выступать за команду Хаби Алонсо под 12-м номером.

Во время прошедшей в Мадриде презентации Трент поразил всех тем, как бегло он говорит по-испански, и 26-летний защитник был вынужден раскрыть, как долго он готовился к уходу из "Ливерпуля".

"Как долго я учу язык? Несколько месяцев".

"Президент был доволен, как я владею испанским. Думаю, это удивило многих людей".

"Думаю, для меня было важно овладеть этим. Это показывает намерения, с которыми я прибыл сюда. Мне важно хорошо стартовать и сразу начать чего-то добиваться, начиная с клубного Чемпионата Мира", — цитирует Трента Sky Sports.

Добавим, Александер-Арнольд только в начале мая объявил, что не будет продлевать свой истекавший в конце сезона контракт с "Ливерпулем". Но "Реалу" все равно пришлось заплатить "красным" 10 миллионов фунтов, чтобы взять Трента на клубный Чемпионат Мира.




Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 21:00

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  1. division 12.06.2025 21:42 # division
    Типичный воспитанник колбасы

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  2. redstyle 12.06.2025 21:37 # redstyle
    Номер Марсело взял. Видимо не дали ему 66

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  3. redwhitegun 12.06.2025 21:07 # redwhitegun
    Рил норм шпарит)

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