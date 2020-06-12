Трент признался, что учил испанский "несколько месяцев"

Бывший защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что учил испанский язык несколько месяцев, готовясь к переходу в "Реал".

В четверг "Реал" официально представил Александер-Арнольда в качестве своего игрока. Трент будет выступать за команду Хаби Алонсо под 12-м номером.



Во время прошедшей в Мадриде презентации Трент поразил всех тем, как бегло он говорит по-испански, и 26-летний защитник был вынужден раскрыть, как долго он готовился к уходу из "Ливерпуля".



"Как долго я учу язык? Несколько месяцев".



"Президент был доволен, как я владею испанским. Думаю, это удивило многих людей".



"Думаю, для меня было важно овладеть этим. Это показывает намерения, с которыми я прибыл сюда. Мне важно хорошо стартовать и сразу начать чего-то добиваться, начиная с клубного Чемпионата Мира", — цитирует Трента Sky Sports.



Добавим, Александер-Арнольд только в начале мая объявил, что не будет продлевать свой истекавший в конце сезона контракт с "Ливерпулем". Но "Реалу" все равно пришлось заплатить "красным" 10 миллионов фунтов, чтобы взять Трента на клубный Чемпионат Мира.



