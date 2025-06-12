"Милан" изучает возможность покупки Зинченко

Итальянский "Милан" изучает возможность приобретения левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Зинченко сыграл 15 матчей, включая пять выходов с первых минут. Стремительный прогресс юного Майлса Льюис-Скелли еще больше отдалил Александра от стартового состава.



Сейчас у Зинченко остается только один год по контракту, поэтому "Арсенал" открыт к расставанию с 28-летним украинцем.



По информации Sky Sports, "Милан" внимательно изучает, на каких условиях может быть доступен Зинченко, однако высокая зарплата защитника видится проблемой для "россонери".



"Милан" видит в Зинченко возможную замену для Тео Эрнандеса, заполучить которого пытается "Атлетико".



Добавим, три года назад "Арсенал" потратил 32 миллиона фунтов на приглашение Зинченко из "Манчестер Сити".