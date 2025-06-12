"Милан" изучает возможность покупки Зинченко

Александр Зинченко Итальянский "Милан" изучает возможность приобретения левого защитника "Арсенала" Александра Зинченко.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Зинченко сыграл 15 матчей, включая пять выходов с первых минут. Стремительный прогресс юного Майлса Льюис-Скелли еще больше отдалил Александра от стартового состава.

Сейчас у Зинченко остается только один год по контракту, поэтому "Арсенал" открыт к расставанию с 28-летним украинцем.

По информации Sky Sports, "Милан" внимательно изучает, на каких условиях может быть доступен Зинченко, однако высокая зарплата защитника видится проблемой для "россонери".

"Милан" видит в Зинченко возможную замену для Тео Эрнандеса, заполучить которого пытается "Атлетико".

Добавим, три года назад "Арсенал" потратил 32 миллиона фунтов на приглашение Зинченко из "Манчестер Сити".




Метки Арсенал, Зинченко, Милан

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 20:00

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