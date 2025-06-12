Де Брюйне перешел в "Наполи"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне обрел новый дом, присоединившись к итальянскому "Наполи" в качестве свободного агента.

Напомним, "Сити" еще в апреле объявил, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Это решение клуб принял в одностороннем порядке, чем весьма расстроил Кевина.

Де Брюйне, посвятившего "Сити" 10 сезонов, сватали в Саудовскую Аравию и МЛС, но 33-летний бельгиец решил доказать, что все еще может выступать на высочайшем уровне.

Поэтому Де Брюйне присоединился к "Наполи", заключив с чемпионами Премьер-Лиги двухлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Наполи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 19:00

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  1. seagull77 12.06.2025 20:17 # seagull77
    КОРОЛЬ!!!

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  2. john47 12.06.2025 19:18 # john47
    Будут на пару с Мактоминей разрыать серию А.

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