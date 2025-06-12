"Юнайтед" представил Кунью
"Манчестер Юнайтед" официально представил нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью в качестве своего игрока.
Еще 1 июня "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения Куньи у "Вулверхэмптона" за отступные в 62.5 млн. фунтов.
Сейчас все формальности, включая рабочую визу и медобследование, были окончательно улажены, и Кунья присоединился к "Юнайтед", заключив пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
26-летний бразилец забил 31 гол в 76 матчах за "Вулверхэмптон" после своего переход из "Атлетико" в 2023 году.
"Мне сложно описать словами, что я чувствую, становясь игроком "Манчестер Юнайтед". "Юнайтед" был моим любимым клубом со времен, когда в детстве я смотрел матчи Премьер-Лиги дома у моей бабушки в Бразилии. Я мечтал носить эту красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и каждого, кто помог исполнить мою мечту".
"Мне не терпится приступить к тренировкам, познакомиться со своими партнерами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь все мое внимание на том, чтобы упорно трудиться и стать важной частью команды, а также помочь этому клубу вернуться на вершину", — сообщил Кунья.
12.06.2025 18:00
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Отличный трансфер, наконец то есть замена трэшфорду.
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Тот случай, когда можно поверить, что с детства за МЮ.
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Хороший игрок
Но хороший ли это трансфер, хз хз.
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Этот уродец не пробегал? https://ibb.co/9m8zVy3H
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Сургут. Приёмный сын признался в любви к отчиму, ставшему для него настоящим отцом
Сургут, 3 июня — В Сургуте произошла трогательная история, растрогавшая пользователей социальных сетей. Местный житель, Писькорский, опубликовал в своём блоге откровенный пост, в котором признался в искренней любви и глубокой благодарности своему приёмному отцу.
Молодой человек был усыновлён в младенчестве и всё детство воспитывался в полной, но небиологической семье. По его словам, отчим стал для него «единственным настоящим отцом», который никогда не делал различий между ним и собственными детьми, если бы они даже были.
«Он возил меня на тренировки, учил держать слово, показывал, как быть человеком, показал, как танцевать гачибази. Когда мне было плохо — он был рядом. Он был моим примером. Чтобы завоевать моё кошерное сердечко необязательно тратить миллионы на цветы, рестораны и айфоны. Достаточно, чтобы у тебя была борода и в предложении прозвучало "альхамдулиллях", тогда наша ночь станет особенной. P.s. "Гамарджоба генацвале" тоже подходит", — написал автор поста.
Мужчина, испытывающий трудности с общением из-за своего огромного шнобеля, признался, что долгое время не решался сказать отчиму напрямую, насколько сильно его любит и ценит, и только недавно набрался смелости.
«Я просто сказал: ты — мой отец, и я тебя люблю. Он обнял меня и сказал, что гордится мной. Это был один из самых важных моментов в моей жизни. А потом мы поебались», — делится молодой человек.
История быстро распространилась по городским пабликам, набрав тысячи лайков и комментариев. Многие сургутяне признались, что прослезились, читая эти строки.
Психологи отмечают, что такие примеры — важный шаг к осознанию ценности эмоциональной близости в приёмных семьях, где любовь и забота могут быть ничуть не меньше, чем в семьях кровных.
https://imgur.com/a/oW6NujD
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Что такое кунья?
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Очередной мусор в муму
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