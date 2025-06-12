"Юнайтед" представил Кунью

"Манчестер Юнайтед" официально представил нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью в качестве своего игрока.

Еще 1 июня "Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения Куньи у "Вулверхэмптона" за отступные в 62.5 млн. фунтов.



Сейчас все формальности, включая рабочую визу и медобследование, были окончательно улажены, и Кунья присоединился к "Юнайтед", заключив пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



26-летний бразилец забил 31 гол в 76 матчах за "Вулверхэмптон" после своего переход из "Атлетико" в 2023 году.



"Мне сложно описать словами, что я чувствую, становясь игроком "Манчестер Юнайтед". "Юнайтед" был моим любимым клубом со времен, когда в детстве я смотрел матчи Премьер-Лиги дома у моей бабушки в Бразилии. Я мечтал носить эту красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и каждого, кто помог исполнить мою мечту".



"Мне не терпится приступить к тренировкам, познакомиться со своими партнерами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь все мое внимание на том, чтобы упорно трудиться и стать важной частью команды, а также помочь этому клубу вернуться на вершину", — сообщил Кунья.



