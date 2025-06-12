"Боруссия" не заинтересована в возвращении Санчо

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что его клуб не заинтересован в возвращении вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Сейчас Санчо вынужден искать новый клуб, потому что "Челси" вернул его "Юнайтед" со штрафом в 5 миллионов фунтов после сезона аренды.



Недавно в прессе появились слухи, что Санчо может третий раз за свою карьеру отправиться в Дортмунд, однако Кель исключает возвращение 25-летнего англичанина.



"Конечно, мы всегда находимся в контакте с Джейдоном, в каком-то смысле, потому что у нас очень длинная история".



"Но прямо сейчас этот вопрос не актуален для нас. В данный момент у нас другие приоритеты, так что эта тема больше для спекуляций в прессе, чем для внутренних обсуждений", — цитирует Келя Daily Mirror.