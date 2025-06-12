Полузащитник "Арсенала" Томас Партей высказался насчет своего будущего.

Партей очень уверенно провел сезон 2024/25, поэтому неудивительно, что "Арсенал" хочет продлить истекающий в конце июня контракт 31-летнего ганца.



Пока ничего не решено, однако Партей намекает, что стабильность, которая есть у него в "Арсенале", устраивает его и семью.



"Думаю, прежде всего ты должен спросить себя, где ты счастлив? Где ты чувствуешь себя как дома? Затем ты должен спросить себя, какова твоя следующая цель и чего ты хочешь достичь дальше?"



"Здесь много вещей. Ты должен посмотреть, где твоя семья будет счастлива. Когда ты молод, то можешь отправиться куда угодно".



"Я не могу ничего решить в одиночку, это зависит от моего агента и клуба. Мне же просто хочется получать удовольствие от футбола", — цитирует Партея Sky Sports.