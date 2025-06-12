Робертсон не уверен в своем будущем
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признался, что не уверен в своем будущем.
В данный момент Робертсон находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту, а "Ливерпуль" договаривается о покупке на его позицию Милоша Керкеза из "Борнмута".
И хотя Робертсон уже разговаривал с "Ливерпулем" насчет будущего, у 31-летнего шотландца пока нет никакой ясности.
"Мы разговаривали. Мы с клубом вели хорошие переговоры. Но я не уверен, что случится в будущем".
"Мне лишь известно, что я улетаю в отпуск, и я очень нуждаюсь в этом, нуждаюсь в отдыхе после длинного сезона. А затем будет предсезонная подготовка. Я сосредоточен только на этом".
"Я не могу забегать чересчур вперед. Я никогда не делал этого и не собираюсь начинать это сейчас. Мне известно, в каком положении я нахожусь, у меня остается только год по контракту, и было много всего сказано, но мой фокус исключительно на том, чтобы быть папой в следующие пару недель, насладиться временем с детьми и затем вернуться в наилучшем состоянии к предсезонной подготовке".
"Посмотрим, что случится в будущем, когда настанет время принимать решения", — цитирует Робертсона Sky Sports.
12.06.2025 15:00
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