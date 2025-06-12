Новая выездная форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Челси" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от технического спонсора клуба Nike.
Отличительной деталью новой выездной формы являются красные и белые вертикальные полоски. Эти же цвета использованы на кромках рукавов.
Этот дизайн является отсылкой к "великолепным мадьярам" — легендарной сборной Венгрии 50-х годов. Бывший главный тренер "Челси" Дейв Секстон так обожал ту команду, что в начале 70-х даже ввел красно-бело-зеленую форму для "синих".
Впервые команда Энцо Марески примерит новую выездную форму во время клубного Чемпионата Мира.
12.06.2025 14:00
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Последние комментарии:
сборная Нигерии ?
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Ебать ахуенная на повседеквк можно забабахать стиляга в дольче габана
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выглядит как форма какой-то африканской страны
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