Новая выездная форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26 "Челси" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от технического спонсора клуба Nike.

Отличительной деталью новой выездной формы являются красные и белые вертикальные полоски. Эти же цвета использованы на кромках рукавов.

Этот дизайн является отсылкой к "великолепным мадьярам" — легендарной сборной Венгрии 50-х годов. Бывший главный тренер "Челси" Дейв Секстон так обожал ту команду, что в начале 70-х даже ввел красно-бело-зеленую форму для "синих".

Впервые команда Энцо Марески примерит новую выездную форму во время клубного Чемпионата Мира.

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26

Новая выездная форма Челси на сезон 2025/26




Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 168

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Последние комментарии:




  1. b84 12.06.2025 14:12 # b84
    сборная Нигерии ?

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  2. meshuggah 12.06.2025 14:05 # meshuggah
    Ебать ахуенная на повседеквк можно забабахать стиляга в дольче габана

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  3. amirhan-gurazhev 12.06.2025 14:01 # amirhan-gurazhev
    выглядит как форма какой-то африканской страны

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