Новая выездная форма "Челси" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Челси" презентовал свою новую выездную форму на сезон 2025/26 от технического спонсора клуба Nike.

Отличительной деталью новой выездной формы являются красные и белые вертикальные полоски. Эти же цвета использованы на кромках рукавов.



Этот дизайн является отсылкой к "великолепным мадьярам" — легендарной сборной Венгрии 50-х годов. Бывший главный тренер "Челси" Дейв Секстон так обожал ту команду, что в начале 70-х даже ввел красно-бело-зеленую форму для "синих".



Впервые команда Энцо Марески примерит новую выездную форму во время клубного Чемпионата Мира.



















