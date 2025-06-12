Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2025/26 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от компании Adidas.

При создании формы источником вдохновения для технического спонсора "Юнайтед" выступал стадион клуба "Олд Траффорд".



Это находит отражение в "абстрактной графике", как ее называет "Юнайтед", в области рукавов. Здесь можно заметить различные элементы поля, трибун, тоннеля.



Сзади, в области шеи, на футболке красуется надпись "Театр мечты" белого цвета.



Добавим, стоимость оригинальной футболки с короткими рукавами составляет 120 фунтов. Версия футболки с длинным рукавом за 130 фунтов была распродана в течение одного часа.







































