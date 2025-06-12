Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2025/26 (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от компании Adidas.
При создании формы источником вдохновения для технического спонсора "Юнайтед" выступал стадион клуба "Олд Траффорд".
Это находит отражение в "абстрактной графике", как ее называет "Юнайтед", в области рукавов. Здесь можно заметить различные элементы поля, трибун, тоннеля.
Сзади, в области шеи, на футболке красуется надпись "Театр мечты" белого цвета.
Добавим, стоимость оригинальной футболки с короткими рукавами составляет 120 фунтов. Версия футболки с длинным рукавом за 130 фунтов была распродана в течение одного часа.
12.06.2025 13:00
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Последние комментарии:
Форма огонь, лучшее что было из последнего
Ну а местной фауне рабоать спермоприёмницами, чтобы откладывать на завтраках, чтобы взглянуть в сторону такой формы
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Лучшая за последнее время
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Форма для 17 места
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Сойдёт полы вытирать, а то прошлая совсем прохудилась.
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воротник если бы не v образный был а полностью с манжетом круглый, смотрелось бы лучше
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ну так , средне
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