Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2025/26 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2025/26 от компании Adidas.

При создании формы источником вдохновения для технического спонсора "Юнайтед" выступал стадион клуба "Олд Траффорд".

Это находит отражение в "абстрактной графике", как ее называет "Юнайтед", в области рукавов. Здесь можно заметить различные элементы поля, трибун, тоннеля.

Сзади, в области шеи, на футболке красуется надпись "Театр мечты" белого цвета.

Добавим, стоимость оригинальной футболки с короткими рукавами составляет 120 фунтов. Версия футболки с длинным рукавом за 130 фунтов была распродана в течение одного часа.

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед на сезон 2025/26




Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 603

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Последние комментарии:




  1. closer 12.06.2025 13:20 # closer
    Форма огонь, лучшее что было из последнего
    Ну а местной фауне рабоать спермоприёмницами, чтобы откладывать на завтраках, чтобы взглянуть в сторону такой формы

    (ответить)

  2. gameboy 12.06.2025 13:17 # gameboy
    Лучшая за последнее время

    (ответить)

  3. kewell7 12.06.2025 13:10 # kewell7
    Форма для 17 места

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  4. van-dijk 12.06.2025 13:03 # van-dijk
    Сойдёт полы вытирать, а то прошлая совсем прохудилась.

    (ответить)

  5. quavo 12.06.2025 13:01 # quavo
    воротник если бы не v образный был а полностью с манжетом круглый, смотрелось бы лучше

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  6. quavo 12.06.2025 13:00 # quavo
    ну так , средне

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