"Юнайтед" договаривается с Булкой

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с голкипером французской "Ниццы" Марцина Булки.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Булка входит в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению последнего рубежа, и "красные дьяволы" надеются воспользоваться тем, что контракт Марцина с "Ниццей" истекает через 12 месяцев.



"Юнайтед" готов приобрести Булку по сниженной цене в январе 2026 или дождаться следующего лета, когда Марцин может стать свободным агентом.



"Юнайтед" в любом случае не может приобрести Булку этим летом, потому что имеет общего с "Ниццей" владельца в лице сэра Джима Рэтклиффа, который был вынужден переписать французский клуб на слепой траст и согласиться на отсутствие сделок между командами до сентября.



Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Булку. Интерес к 25-летнему поляку, чья зарплата в "Ницце" составляет 6,000 фунтов в неделю, также проявляют "Милан" и "Галатасарай".