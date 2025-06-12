"Юнайтед" договаривается с Булкой

Марцин Булка "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с голкипером французской "Ниццы" Марцина Булки.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Булка входит в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению последнего рубежа, и "красные дьяволы" надеются воспользоваться тем, что контракт Марцина с "Ниццей" истекает через 12 месяцев.

"Юнайтед" готов приобрести Булку по сниженной цене в январе 2026 или дождаться следующего лета, когда Марцин может стать свободным агентом.

"Юнайтед" в любом случае не может приобрести Булку этим летом, потому что имеет общего с "Ниццей" владельца в лице сэра Джима Рэтклиффа, который был вынужден переписать французский клуб на слепой траст и согласиться на отсутствие сделок между командами до сентября.

Однако "Юнайтед" — не единственный претендент на Булку. Интерес к 25-летнему поляку, чья зарплата в "Ницце" составляет 6,000 фунтов в неделю, также проявляют "Милан" и "Галатасарай".




Метки Булка, Манчестер Юнайтед, Ницца

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 12:00

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  1. kukuruzko 12.06.2025 12:41 # kukuruzko
    изюм в булке

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  2. closer 12.06.2025 12:07 # closer
    6k в неделю, а вы говорите во Франции рабства нет

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  3. liverbro 12.06.2025 12:01 # liverbro
    Гении трансферного рынка,браво

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