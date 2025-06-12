"Арсенал" сделал запрос насчет Хато
"Арсенал" сделал запрос насчет доступности для трансфера защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хотел бы добавить еще одного центрального защитника своей команде этим летом, и ранее с переездом на "Эмирейтс" связывали капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
Однако Гехи оценивается в 70 миллионов фунтов и едва ли согласится на роль позади Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба.
Как сообщает Daily Mail, более реалистичным вариантом для "Арсенала" выглядит 19-летний Хато, который сыграл за "Аякс" 92 матча после своего дебюта в ноябре 2022.
В завершившемся сезоне Хато был ключевым игроком "Аякса", где был назначен одним из вице-капитанов, а также Йоррел дебютировал за сборную Голландии.
Помимо "Арсенала", интерес к Хато также приписывают "Ливерпулю" и "Челси".
12.06.2025 11:00
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Последние комментарии:
Хато - это, по узбекски значит - ОШИБКА! так что лузеры, смело покупайте...Вам же не привыкать:))))
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