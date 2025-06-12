Тухель рассчитывает на "особенного игрока" Трента

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заверил, что рассчитывает на защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда.

В этот международный перерыв Трент лишь вышел на замену против Андорры во втором тайме, а против Сенегала не сыграл вовсе.



Однако Тухель объясняет это тем, что просто решил не напрягать Александер-Арнольда, который едва сменил "Ливерпуль" на "Реал". В будущем Тухель готов активнее использовать Трента.



"Как и каждому игроку, ему нужно играть и проводить минуты, выступая на высочайшем уровне. Все просто".



"В последние недели у Трента много всего произошло. И происходит до сих пор из-за смены города, обстановки, страны, клуба. Давайте подождем и посмотрим".



"Я желаю ему всего наилучшего, и на этот сбор он, как и все игроки, приехал, чтобы сражаться за свое место и быть готовым к вызову в сентябре".



"Трент есть Трент. Он — особенный игрок, и нет особого смысла заострять внимание на той части его игры, которая не является его сильной стороной. Все мы знаем, что он может дать команде. Если он будет играть на своем высочайшем уровне, он всегда будет претендовать на вызов", — цитирует Тухеля Daily Mirror.