Мандава интересен трем клубам Премьер-Лиги

Защитник испанского "Атлетико" Рейнилду Мандава находится на радаре у "Ноттингем Форест", "Сандерленда" и "Лидса".

Мандава выступает за "Атлетико" после своего перехода из "Лилля" в январе 2022, однако контракт Рейнилду будет продлен только на период клубного Чемпионата Мира.



Возможность подписать 31-летнего игрока сборной Мозамбика свободным агентом заинтересовала многие клубы, включая трех представителей Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, среди конкурентов "Форест", "Сандерленда" и "Лидса" в борьбе за Мандаву значатся клубы из Саудовской Аравии и Турции.



За плечами у Мандавы опыт выступлений в Лиге Чемпионов и на трех Кубках Африки. В свое время Рейнилду сенсационно выиграл с "Лиллем" Лигу 1.