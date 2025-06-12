"Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" интересуются Санчо

Джейдон Санчо Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в вингере "Манчестер Юнайтед" Джейдоне Санчо.

Напомним, "Челси" отказался от обязательства по выкупу Санчо за 25 миллионов фунтов после сезона аренды, вернув Джейдона "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не планирует интегрировать Санчо в свою команду, и теперь "красные дьяволы" ищут нового покупателя на 25-летнего англичанина.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Санчо все еще может остаться в Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересованы "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

"Вилла" помышляет только об аренде Санчо, тогда как нуждающиеся в усилении под Лигу Чемпионов "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" могут позволить себе сразу приобрести экс-игрока дортмундской "Боруссии".




Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Санчо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 08:00

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