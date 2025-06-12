"Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" интересуются Санчо

Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в вингере "Манчестер Юнайтед" Джейдоне Санчо.

Напомним, "Челси" отказался от обязательства по выкупу Санчо за 25 миллионов фунтов после сезона аренды, вернув Джейдона "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не планирует интегрировать Санчо в свою команду, и теперь "красные дьяволы" ищут нового покупателя на 25-летнего англичанина.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Санчо все еще может остаться в Премьер-Лиге, где в его услугах заинтересованы "Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".



"Вилла" помышляет только об аренде Санчо, тогда как нуждающиеся в усилении под Лигу Чемпионов "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" могут позволить себе сразу приобрести экс-игрока дортмундской "Боруссии".