"Байер" начал переговоры о покупке Куансы

Леверкузенский "Байер" начал переговоры о покупке защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы.

В данный момент "Байер" находится на пороге расставания с Флорианом Вирцем, уже обдумывая, как будет тратить деньги со своей рекордной продажи.



По информации Sky Sport Germany, одной из приоритетных целей нового главного тренера "Байера" Эрика Тен Хага является Куанса, который в завершившемся сезоне сыграл 13 матчей в Премьер-Лиги, включая лишь четыре выхода в старте.



"Байер" уже вступил в переговоры с "Ливерпулем" и лагерем Куансы, однако в данный момент неясно, что думает о переезде в Леверкузен 22-летний англичанин.



Добавим, Куансу связывали с уходом из "Ливерпуля" еще прошлым летом, когда Джарелл мог стать разменной монетой в сделке по нападающему "Ливерпуля" Энтони Гордону.