"Брентфорд" видит в Паркере замену для Франка

"Брентфорд" составил шорт-лист из трех кандидатов на замену своему главному тренеру Томасу Франку.

В данный момент "Брентфорд" готовится к расставанию с Франком. Переговоры о переходе Томаса в "Тоттенхэм" находятся на завершающей стадии.



По информации журналиста Фабрицио Романо, одновременно "Брентфорд" ведет работу над поисками нового рулевого, и одним из трех рассматриваемых "пчелами" кандидатов является Скотт Паркер из "Бернли".



В завершившемся сезоне "Бернли" завоевал прямую путевку в Премьер-Лигу, причем в 46 матчах Чемпионшипа пропустил только 16 голов.



Романо добавляет, что в данный момент Паркер счастлив на "Терф Мур", поэтому переманить Скотта будет не просто.



Имена двух других кандидатов не раскрываются, однако ранее сообщалось об интересе "Брентфорда" к Кирану Маккенне из "Ипсвича".