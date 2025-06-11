"Боруссия" готова к возобновлению переговоров с "Челси" по Гиттенсу

Спортивный директор дотмундской "Боруссии" Себастьян Кель допустил возобновление переговоров о продаже вингера Джейми Гиттенса в "Челси".

Во вторник, в заключительный день специального летнего трансферного окна для участников клубного Чемпионата Мира, "Челси" до последнего пытался согласовать переход Гиттенса, предлагая за 20-летнего англичанина 42 миллиона фунтов.



Это предложение было отклонено "Боруссией", которая оценила Гиттенса в 55 млн. фунтов, однако есть все шансы, что позже летом два клуба снова сядут за стол переговоров.



"У нас был контакт с "Челси", который снова вышел на связь вчера днем. Мы вновь поговорили по телефону, обменявшись ожиданиями и различными идеями".



"В конце концов мы не пришли к соглашению, потому что у нас разные идеи насчет текущей стоимости игрока. Но переговоры были очень, очень уважительными. Мы поддерживаем очень хороший диалог с "Челси" много лет".



"Мы рады, что теперь Джейми отправится с нами на клубный Чемпионат Мира, и мы довольны, что он остается".



"Я не ответственен за позднее предложение, но, конечно, я должен был отреагировать, и я это сделал".



"Мы серьезно его изучили, но в конце концов приняли решение в своих интересах".



"Это абсолютно нормально, что "Челси" предпринял эту попытку. Повторюсь, мы поддерживаем хороший диалог. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация в будущем", — цитирует Келя Evening Standard.