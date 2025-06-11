Грилиш не попал в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира

Как и ожидалось, вингер Джек Грилиш не попал в заявку "Манчестер Сити" на клубный Чемпионат Мира.

29-летний Грилиш разочаровывающим образом провел два последних сезона, поэтому "Сити" открыт к предложениям других клубов насчет бывшего капитана "Астон Виллы".



И вместо того, чтобы выступать за "Сити" на турнире ФИФА в Соединенных Штатах, Грилиш сможет заняться поисками нового пристанища.



Вне заявки "горожан" также остались вернувшийся после сезона аренды Кайл Уолкер, травмированный Матео Ковачич и Джеймс Макати, который предпочел выступить за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21.



Наконец, "Сити" не берет на клубный Чемпионат Мира и голкипера Скотта Карсона с полузащитником Кевином Де Брюйне, хотя контракты обоих истекают только в конце июня.



Зато в заявке "Сити" оказались все четверо летних новичков: Маркус Беттинелли, Райан Аит-Нури, Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.