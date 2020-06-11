Сане покидает "Баварию", но в "Арсенал" не перейдет

Лерой Сане Вингер Лерой Сане все-таки покинет немецкую "Баварию" свободным агентом, но в "Арсенал" не перейдет.

Контракт Сане с "Баварией" истекает в конце июня, и все попытки чемпионов Бундеслиги склонить Лероя к новой сделке отказались тщетны.

Казалось бы, это дает главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете прекрасную возможность воссоединиться с Сане, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".

Однако The Athleltic утверждает, что 29-летний игрок сборной Германии, которым также интересовались "Тоттенхэм", "Фенербахче" и "Аль-Хиляль" принял другое решение.

Сане уже договорился с "Галатасараем" о роскошном трехлетнем контракте стоимостью 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов) в год и теперь вылетает в Стамбул на медобследование.




Метки Арсенал, Бавария, Галатасарай, Сане

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 21:00

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  1. charmk 11.06.2025 21:12 # charmk
    каким сраком они могут позволить себе платить почти 300к в неделю?

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  2. halamadrid94 11.06.2025 21:04 # halamadrid94
    Запаздываешь , михуйло , эта новость уже была.

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