Сане покидает "Баварию", но в "Арсенал" не перейдет

Вингер Лерой Сане все-таки покинет немецкую "Баварию" свободным агентом, но в "Арсенал" не перейдет.

Контракт Сане с "Баварией" истекает в конце июня, и все попытки чемпионов Бундеслиги склонить Лероя к новой сделке отказались тщетны.



Казалось бы, это дает главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете прекрасную возможность воссоединиться с Сане, которого он знает по совместной работе в "Манчестер Сити".



Однако The Athleltic утверждает, что 29-летний игрок сборной Германии, которым также интересовались "Тоттенхэм", "Фенербахче" и "Аль-Хиляль" принял другое решение.



Сане уже договорился с "Галатасараем" о роскошном трехлетнем контракте стоимостью 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов) в год и теперь вылетает в Стамбул на медобследование.