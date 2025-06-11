Ван де Вен: "Увольнение Постекоглу — странный выбор"

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен заявил, что находит "странным" решение своего клуба уволить главного тренера Анге Постекоглу.

Спустя 16 дней после своего триумфа в финале Лиги Европы "Тоттенхэм" объявил о расставании с Постекоглу, на место которого "шпоры" теперь собираются пригласить Томаса Франка из "Брентфорда".



По словам Ван де Вена, никто из боссов "Тоттенхэма" не консультировался с игроками насчет смены главного тренера.



"В конце концов это было решение клуба. От нас, игроков, это мало зависело. Конечно, он стал первым тренером, выигравшим трофей с "Тоттенхэмом" за столь долгое время. Поэтому, если смотреть с этой точки зрения, то это странный выбор".



"Таков выбор клуба, от нас это мало зависело, поэтому посмотрим, что случится теперь. Конечно, мы видели некоторые слухи насчет главного тренера "Брентфорда". Так что это выбор клуба, и мы не можем на это повлиять".



"Думаю, многие игроки хорошо ладили с ним (Постекоглу). Как я уже сказал, он стал первым тренером, который привел "Тоттенхэм" к успеху после столь долгого ожидания. Это также показывает, что он обладает определенным мастерством. Это также означает, что он обладает победным духом, на 100 процентов", — цитирует Ван де Вена ESPN.