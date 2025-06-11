Тухель защищает свое решение вызвать Хендерсона в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на критику насчет своего решения вызвать полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона в национальную команду.

Вызов Хендерсона в этот международный перерыв изначально выглядел спорным, и своей невыразительной игрой против сборной Андорры на прошлой неделе 34-летний полузащитник навлек гнев не только на себя, но и на Тухеля.



Однако Тухель не жалеет о своем решении и считает, что экс-капитан "Ливерпуля" положительно влияет на атмосферу в команде.



"Он все еще учится, находится в форме и готов стараться — в том числе на международном уровне. Я убежден, что он по-прежнему амбициозен".



"Он подстегивает коллектив, он заботится о тренировочном процессе, о настрое. Он обеспечивает игрокам сплоченность".



"Когда Джордан приезжает на сбор, мы наблюдаем лучшие версии игроков. Это все, что я могу сказать", — цитирует Тухеля Daily Mail.