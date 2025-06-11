"Спортинг" отрицает джентльменскую договоренность с Дьекерешем

Президент лиссабонского "Спортинга" Федерику Варандаш заявил, что у него нет никакой джентльменской договоренности с нападающим Виктором Дьекерешем, чтобы тот ушел из клуба за 59 миллионов фунтов.

На протяжении последних недель и месяцев Дьекереша настойчиво сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", которые находятся в поисках проверенного бомбардира.



Пресса неоднократно сообщала, что "Спортинг" готов отпустить Дьекереша за 70 млн. евро (59 млн. фунтов), несмотря на прописанные в контракте отступные в 100 млн. евро (85 млн. фунтов).



Однако Варандаш утверждает, что не давал таких обещаний Дьекерешу, забившему 97 голов в 102 матчах за "Спортинг", и если 27-летний швед уйдет, то только дороже.



"Я могу гарантировать, что Виктор Дьекереш не уйдет за 60+10 миллионов евро, потому что я никогда не обещал это. На сегодняшний день у "Спортинга" нет предложений по Дьекерешу, как и их не было в прошлом сезоне", — цитирует Варандаша BBC.



Согласно слухам, экс-нападающий "Ковентри" в ярости от того, что "Спортинг" задирает цену и не дает ему уйти в большой клуб.