"Манчестер Сити" близок к покупке Нюпана

"Манчестер Сити" близок к договоренности о покупке полузащитника норвежского "Русенборга" Сверре Нюпана.

Нюпан считается одним из ярчайших молодых талантов в европейском футболе, начав тренироваться с первой командой "Русенборга" еще в 14-летнем возрасте. К своим 18 годам Сверре сыграл уже 70 матчей на клубном уровне, а также вызывается в молодежную сборную Норвегии U-21.



Среди претендентов на Нюпана значились многие европейские клубы, включая "Арсенал", "Астон Виллу" и "Жирону", однако The Athletic стало известно, что "Сити" выигрывает эту борьбу.



Нюпану предстоит стать рекордной продажей в истории норвежского первенства, при этом "Сити" планирует отправить Сверре куда-нибудь в аренду на следующий сезон.



По стилю игры Нюпана часто сравнивают с капитаном "Арсенала" Мартином Эдегором, однако Сверре — более разносторонний футболист, нежели свой соотечественник, тяготеющий к атаке.