Клюйверт ожидает, что Керкез уйдет в "Ливерпуль"

Милош Керкез и Джастин Клюйверт Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт подтвердил, что ожидает перехода своего партнера по команде Милоша Керкеза в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" определил Керкеза в качестве своей цели номер один по укреплению левого фланга обороны и сейчас ведет переговоры с "Борнмутом" о компенсации в размере около 45 миллионов фунтов.

Клюйверт уже не надеется на то, что Керкез останется в "Борнмуте", и лишь может пожелать 21-летнему венгру удачи.

"Он, наверное, уйдет туда. Я надеюсь, так и случится ради него. Пока он толком не попрощался, но я надеюсь, у него все сложится там", — сообщил Клюйверт Voetbal Primeur.




Метки Борнмут, Керкез, Клюйверт, Ливерпуль, юмор

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 16:00

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