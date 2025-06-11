Клюйверт ожидает, что Керкез уйдет в "Ливерпуль"

Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт подтвердил, что ожидает перехода своего партнера по команде Милоша Керкеза в "Ливерпуль".

"Ливерпуль" определил Керкеза в качестве своей цели номер один по укреплению левого фланга обороны и сейчас ведет переговоры с "Борнмутом" о компенсации в размере около 45 миллионов фунтов.



Клюйверт уже не надеется на то, что Керкез останется в "Борнмуте", и лишь может пожелать 21-летнему венгру удачи.



"Он, наверное, уйдет туда. Я надеюсь, так и случится ради него. Пока он толком не попрощался, но я надеюсь, у него все сложится там", — сообщил Клюйверт Voetbal Primeur.