Джонни Эванс не уверен насчет своего будущего

Защитник Джонни Эванс, покидающий "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, пока не определился со своим будущим.

"Юнайтед" уже подтвердил, что истекающий в конце июня контракт Эванса продлен не будет. Таким образом, завершается второй для Джонни период в клубе с "Олд Траффорд".



Эванс, продукт академии "Юнайтед", выиграл с родным клубом три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, суммарно проведя 241 матч за "красных дьяволов".



И хотя Эвансу уже 37 лет, североирландский ветеран не собирается спешить со своим решением.



"Я пока не уверен насчет следующего шага. Я потрачу немного времени, чтобы решить. Я не чувствую, что мне нужно спешить с чем-либо", — сообщил Эванс BBC.