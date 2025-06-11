Джонни Эванс не уверен насчет своего будущего
Защитник Джонни Эванс, покидающий "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, пока не определился со своим будущим.
"Юнайтед" уже подтвердил, что истекающий в конце июня контракт Эванса продлен не будет. Таким образом, завершается второй для Джонни период в клубе с "Олд Траффорд".
Эванс, продукт академии "Юнайтед", выиграл с родным клубом три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, суммарно проведя 241 матч за "красных дьяволов".
И хотя Эвансу уже 37 лет, североирландский ветеран не собирается спешить со своим решением.
"Я пока не уверен насчет следующего шага. Я потрачу немного времени, чтобы решить. Я не чувствую, что мне нужно спешить с чем-либо", — сообщил Эванс BBC.
11.06.2025 15:00
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На завод или фабрику иди коих в Ман-Сити дохуя..
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