"Арсенал" определил три альтернативы Шешко

"Арсенал" готов остановить свой выбор среди нападающих на Беньямине Шешко из немецкого "РБ Лейпциг", одновременно определив ряд запасных вариантов.

The Independent подтверждает появившуюся ранее информацию, что "Арсенал" уже ведет переговоры с "РБ Лейпциг" о покупке Шешко.



"Арсенал" рассматривает Шешко как наиболее подходящий вариант по усилению проблемой позиции, учитывая возраст, мастерство и потенциал 21-летнего словенца.



Сам Шешко хочет перейти в "Арсенал", и согласование условий личного контракта не является проблемой, однако отступные по контракту Беньямина превышают 65 миллионов фунтов, и "РБ Лейпциг" не готов идти на уступки.



При этом "Арсенал" готов на случай, если договориться с "РБ Лейпциг" так и не удастся, и Виктор Дьекереш из "Спортинга" — не единственный запасной вариант "канониров".



Источник может подтвердить, что на радаре у "Арсенала" снова находится Олли Уоткинс из "Астон Виллы", а также лондонский клуб следит за Гонсалу Рамушем из ПСЖ.