Светская хроника за среду

Светская хроника "Арсенал" объявит о покупке Мартина Субименди после 1 июля. "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение Виктора Осимхена. "Тоттенхэм" начал переговоры по Антуану Семеньо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" согласовал покупку полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди за 59 миллионов фунтов, но сделка будет оформлена после 1 июля, что связано с финансовым фейр-плей. (AS)

"Арсенал" считает сделку по приобретению Субименди полностью согласованной. (The Athletic)

Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, который является целью для "Арсенала", отверг "Аль-Хиляль", потому что хочет остаться в Европе. (Daily Star)

"Айнтрахт" продаст нападающего Уго Экитике, который интересен "Челси", только за 85 млн. фунтов. (Sky Sports)

"Челси" открыт к предложениям по защитникам Бенуа Бадиашиле и Акселю Дисаси. (Football Insider)

Сразу несколько клубов Бундеслиги сделали запросы насчет нападающего "Челси" Армандо Бройи. (Sky Sport Germany)

"Ливерпуль" продолжает переговоры с "Байером" о покупке плеймейкера Флориана Вирца, но сделка пока не согласована. (Sky Sports)

"Ливерпуль" по-прежнему не готов заплатить 126 млн. фунтов за Вирца. (talkSPORT)

"Ливерпуль" установил контакт с "Борнмутом" насчет приобретения защитника Милоша Керкеза. (Sky Sports)

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Наполи" Виктора Осимхена и может использовать Джошуа Зиркзее в качестве разменной монеты. (La Gazzetta dello Sport)

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма хочет остаться в ПСЖ, несмотря на запросы со стороны "Юнайтед" и "Интера". (ESPN)

"Тоттенхэм" начал переговоры с "Борнмутом" о покупке нападающего Антуана Семеньо. (talkSPORT)

"Брайтон" готов отпустить нападающего Жоао Педро, который интересен "Ньюкаслу", за 50-60 млн. фунтов. (Football Insider)

"Лидс" оптимистичен насчет приобретения защитника "Удиезе Яки Бийола за 12.7-15.2 млн. фунтов, а вот насчет полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра "белые" не так уверены. (The Athletic)

"Лидс" интересуется крайним защитником "Астон Виллы" Алексом Морено. (talkSPORT)

Другое

39-летний голкипер "Юнайтед" Том Хитон согласовал новый 12-месячный контракт. (The Sun)

Бывший наставник "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии. (BBC)

Экс-защитник "Сити" Александар Коларов станет ассистентом нового главного тренера "Интера" Кристиана Киву. (Fabrizio Romano)

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал клубный Чемпионат Мира "абсурдом". (ESPN)




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Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. farot 11.06.2025 13:44 # farot
    Тебас стабильный долбаеб. Этот "абсурдный" ЧМ принесет около 150 млн евро клубам его чемпа, немалая часть которых будет реинвестирована на внутреннем рынке

    (ответить)

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