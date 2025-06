Светская хроника за среду

"Арсенал" объявит о покупке Мартина Субименди после 1 июля. "Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение Виктора Осимхена. "Тоттенхэм" начал переговоры по Антуану Семеньо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" согласовал покупку полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди за 59 миллионов фунтов, но сделка будет оформлена после 1 июля, что связано с финансовым фейр-плей. (AS)



"Арсенал" считает сделку по приобретению Субименди полностью согласованной. (The Athletic)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, который является целью для "Арсенала", отверг "Аль-Хиляль", потому что хочет остаться в Европе. (Daily Star)



"Айнтрахт" продаст нападающего Уго Экитике, который интересен "Челси", только за 85 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Челси" открыт к предложениям по защитникам Бенуа Бадиашиле и Акселю Дисаси. (Football Insider)



Сразу несколько клубов Бундеслиги сделали запросы насчет нападающего "Челси" Армандо Бройи. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" продолжает переговоры с "Байером" о покупке плеймейкера Флориана Вирца, но сделка пока не согласована. (Sky Sports)



"Ливерпуль" по-прежнему не готов заплатить 126 млн. фунтов за Вирца. (talkSPORT)



"Ливерпуль" установил контакт с "Борнмутом" насчет приобретения защитника Милоша Керкеза. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" обдумывает приобретение нападающего "Наполи" Виктора Осимхена и может использовать Джошуа Зиркзее в качестве разменной монеты. (La Gazzetta dello Sport)



Голкипер Джанлуиджи Доннарумма хочет остаться в ПСЖ, несмотря на запросы со стороны "Юнайтед" и "Интера". (ESPN)



"Тоттенхэм" начал переговоры с "Борнмутом" о покупке нападающего Антуана Семеньо. (talkSPORT)



"Брайтон" готов отпустить нападающего Жоао Педро, который интересен "Ньюкаслу", за 50-60 млн. фунтов. (Football Insider)



"Лидс" оптимистичен насчет приобретения защитника "Удиезе Яки Бийола за 12.7-15.2 млн. фунтов, а вот насчет полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра "белые" не так уверены. (The Athletic)



"Лидс" интересуется крайним защитником "Астон Виллы" Алексом Морено. (talkSPORT)



Другое



39-летний голкипер "Юнайтед" Том Хитон согласовал новый 12-месячный контракт. (The Sun)



Бывший наставник "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери отказался возглавить сборную Италии. (BBC)



Экс-защитник "Сити" Александар Коларов станет ассистентом нового главного тренера "Интера" Кристиана Киву. (Fabrizio Romano)



Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал клубный Чемпионат Мира "абсурдом". (ESPN)