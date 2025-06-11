"Аль-Хиляль" сделал запрос Дарвина Нуньеса

Дарвин Нуньес Саудовский "Аль-Хиляль" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

Еще в январе насчет Нуньеса обращался "Аль-Наср", но тогда "Ливерпуль" отклонил предложение саудитов в 70 миллионов евро (59 млн. фунтов), и в данный момент это минимальная цена, которую готовы обсуждать "красные".

Новый запрос насчет Нуньеса — на сей раз со стороны "Аль-Хиляля" — поступил в понедельник, утверждает The Athletic. В ответ "Ливерпуль" сообщил, на каких условиях доступен Дарвин.

Сам Нуньес открыт к уходу из "Ливерпуля", но предпочитает остаться в Европе. Испания и Италия — приоритетные направления для 25-летнего игрока сборной Колумбии.

Нуньес забил 40 голов за три сезона в "Ливерпуле" после перехода из "Бенфики" в 2022 году, однако в завершившейся кампании не смог заслужить доверие главного тренера "красных" Арне Слота и в концовке вообще перестал попадать в стартовый состав.




Метки Аль-Хияль, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 11:00

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  1. turist 11.06.2025 11:46 # turist
    25-летнего игрока сборной Колумбии

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  2. bmw-e34 11.06.2025 11:41 # bmw-e34
    Е6а он уже три года что-ли тут?? Бездарь

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  3. tigerpool 11.06.2025 11:13 # tigerpool
    Ну тут шейхов можно развести на лямов 100

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