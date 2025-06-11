"Арсенал" заинтересован в Гехи

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи.

"Арсенал" едва заключил новый контракт с Габриэлем Магальяэсом и надеется вскоре сделать то же самое с его партнером по центру обороны Вильямом Салиба.



Однако главный тренер "Арсенала" Микель Артета все равно хочет добавить своей команде еще одного центрального защитника, как утверждает The Athletic.



"Арсенал" был одним из претендентов на Дина Хейсена, однако звезда "Борнмута" выбрал "Реал", и теперь взор "канониров" устремлен на Гехи.



Прошлым летом "Пэлас" просил за Гехи в 70 миллионов фунтов, но на сей раз цена должна быть меньше, ведь от контракта 24-летнего англичанина остается только 12 месяцев.



Также Гехи находится на радаре у "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", а "Челси" как бывшему клубу Марка положена доля в 20 процентов с перепродажи игрока "орлами".