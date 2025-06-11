"Ньюкасл" начал переговоры о покупке Траффорда

"Ньюкасл" начал переговоры с "Бернли" о приобретении голкипера Джеймса Траффорда.

В данный момент "Бернли" оценивает Траффорда в 30 миллионов фунтов, а "Ньюкасл" находится под давлением прави финансового фейр-плей, поэтому стартовавшие переговоры потребуют времени.



По информации Sky Sports, "Ньюкасл" надеется, что в новом сезоне Траффорд поспорит за роль первого номера с Ником Поупом, хотя того сватают в другие клубы, включая "Лидс".



"Ньюкасл" пытался заполучить Траффорда еще прошлым летом, выдвинув два предложения о покупке и даже согласовав условия личного контракта с самим Джеймсом, но тогда сделка не состоялась.



22-летний англичанин провел очень сильный сезон за "Бернли", оформив 29 "клин-шитов" в 45 матчах Чемпионшипа и завоевав с "бордовыми" прямую путевку в Премьер-Лигу.