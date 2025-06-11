"Юнайтед" назначил цену в 70 млн. фунтов за Гарначо

"Манчестер Юнайтед" назначил цену в 70 миллионов фунтов за вингера Алехандро Гарначо.

"Юнайтед" был открыт к продаже Гарначо еще в январе, но тогда "Челси" и "Наполи", интересовавшиеся Алехандро, отказались переплачивать.



С тех пор Гарначо угодил в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, который указал подопечному на дверь после поражения в финале Лиги Европы.



Однако разногласия Аморима и Гарначо вовсе не означают, что "Юнайтед" готов отпустить Алехандро за бесценок. Напротив, "красные дьяволы" назначили внушительную цену за 20-летнего аргентинца.



Как сообщает The Independent, "Юнайтед" хочет за Гарначо около 70 млн. фунтов, ожидая интереса к Алехандро не только со стороны упомянутых "Челси" и "Наполи", но и ряда других клубов вроде "Астон Виллы", "Атлетико" и "Байера".