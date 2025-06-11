"Юнайтед" назначил цену в 70 млн. фунтов за Гарначо

Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" назначил цену в 70 миллионов фунтов за вингера Алехандро Гарначо.

"Юнайтед" был открыт к продаже Гарначо еще в январе, но тогда "Челси" и "Наполи", интересовавшиеся Алехандро, отказались переплачивать.

С тех пор Гарначо угодил в немилость к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, который указал подопечному на дверь после поражения в финале Лиги Европы.

Однако разногласия Аморима и Гарначо вовсе не означают, что "Юнайтед" готов отпустить Алехандро за бесценок. Напротив, "красные дьяволы" назначили внушительную цену за 20-летнего аргентинца.

Как сообщает The Independent, "Юнайтед" хочет за Гарначо около 70 млн. фунтов, ожидая интереса к Алехандро не только со стороны упомянутых "Челси" и "Наполи", но и ряда других клубов вроде "Астон Виллы", "Атлетико" и "Байера".




Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1072

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.06.2025 09:49 # sausage
    Ага, особенно Байер заинтересован за 70 его купить))) Вообще-то был бы он прям перспективный и без изъянов, а он на самом деле бестолковый и сумма явно завышена.

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  2. gary47 11.06.2025 09:24 # gary47
    А чего не 80? Чувак хоть и талантливый, но успел уже зарекомендовать себя проблемным. 50 - этой край, что за него предложат.

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  3. black-sumrak1990 11.06.2025 08:39 # black-sumrak1990
    Не продать ни в жизнь!

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  4. shearer1 11.06.2025 08:34 # shearer1
    Полный муму

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  5. charmk 11.06.2025 08:31 # charmk
    то есть остается

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