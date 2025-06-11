"Тоттенхэм" надеется назначить Франка к уикенду

"Тоттенхэм" надеется назначить Томаса Франка из "Брентфорда" своим новым главным тренером к уикенду.

Накануне "Тоттенхэм" и "Брентфорд" провели очередной раунд переговоров. Процесс идет в позитивном ключе, и назначение Франка может быть подтверждено даже в ближайшие 48 часов, сообщает BBC.



Активное участие в этих переговорах принимает новый исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам, который приступил к работе лишь на прошлой неделе.



"Брентфорд" получит компенсацию около 10 миллионов фунтов, но точная сумма будет зависеть от количества помощников, которых Франк заберет с собой в "Тоттенхэм".



Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. Томас вывел "пчел" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа в 2021 и помог им закрепиться в элите.