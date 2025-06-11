"Тоттенхэм" надеется назначить Франка к уикенду

Томас Франк "Тоттенхэм" надеется назначить Томаса Франка из "Брентфорда" своим новым главным тренером к уикенду.

Накануне "Тоттенхэм" и "Брентфорд" провели очередной раунд переговоров. Процесс идет в позитивном ключе, и назначение Франка может быть подтверждено даже в ближайшие 48 часов, сообщает BBC.

Активное участие в этих переговорах принимает новый исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам, который приступил к работе лишь на прошлой неделе.

"Брентфорд" получит компенсацию около 10 миллионов фунтов, но точная сумма будет зависеть от количества помощников, которых Франк заберет с собой в "Тоттенхэм".

Франк тренирует "Брентфорд" с 2018 года. Томас вывел "пчел" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа в 2021 и помог им закрепиться в элите.




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 07:00

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  1. arsenverim 11.06.2025 07:31 # arsenverim
    Вернет Тоттенхэм в топ-4, жалко конечно такого хорошего тренера в такой клуб

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