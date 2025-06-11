"Челси" решил не брать Петровича на клубный Чемпионат Мира

"Челси" решил не брать голкипера Джордже Петровича на клубный Чемпионат Мира.

Накануне, в заключительный день специального летнего трансферного окна для участников клубного Чемпионата Мира, "Челси" не удалось приобрести голкипера "Милана" Майка Меньяна.



Несмотря на осечку с Меньяном, "Челси" неожиданно решил не брать Петровича на турнир в США. Аналогично за бортом остались Аксель Дисаси, Рахим Стерлинг и Жоау Фелиш, сообщает The Telegraph.



Петрович очень уверенно провел сезон 2024/25, выступая за "Страсбур" на правах аренды, и ранее ожидалось, что 25-летний серб будет одним из претендентов на роль первого номера "Челси" в новой кампании.



Во время клубного Чемпионата Мира главный тренер "Челси" Энцо Мареска сможет рассчитывать на последнем рубеже на Роберта Санчеса, Филипа Йоргенсена и Майка Пендерса.