"Челси" решил не брать Петровича на клубный Чемпионат Мира

Джордже Петрович "Челси" решил не брать голкипера Джордже Петровича на клубный Чемпионат Мира.

Накануне, в заключительный день специального летнего трансферного окна для участников клубного Чемпионата Мира, "Челси" не удалось приобрести голкипера "Милана" Майка Меньяна.

Несмотря на осечку с Меньяном, "Челси" неожиданно решил не брать Петровича на турнир в США. Аналогично за бортом остались Аксель Дисаси, Рахим Стерлинг и Жоау Фелиш, сообщает The Telegraph.

Петрович очень уверенно провел сезон 2024/25, выступая за "Страсбур" на правах аренды, и ранее ожидалось, что 25-летний серб будет одним из претендентов на роль первого номера "Челси" в новой кампании.

Во время клубного Чемпионата Мира главный тренер "Челси" Энцо Мареска сможет рассчитывать на последнем рубеже на Роберта Санчеса, Филипа Йоргенсена и Майка Пендерса.




Метки клубный Чемпионат Мира, Петрович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 06:00

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  1. akado 11.06.2025 06:20 # akado
    Жаль чела, что ему ещё сделать, чтобы попасть в основу. По статье один из лучших киперов, не только в Челси.

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