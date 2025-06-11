"Ливерпуль" согласовал покупку Вирца за 127 млн. фунтов
"Ливерпуль", наконец, согласовал приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за 150 миллионов евро (127 млн. фунтов), включая бонусы.
Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" улучшил свое предложение по Вирцу до 113 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.
"Байер" ответил отказом, продолжив настаивать на том, что 22-летний игрок сборной Германии уйдет только за 127 млн. фунтов.
В конце концов "Ливерпуль" выдвинул предложение нужного "Байеру" размера, хотя часть рекордной для всей Премьер-Лиги суммы все равно предусмотрена в виде бонусов.
Сам Вирц еще пару недель назад договорился с "Ливерпуле", поэтому теперь дело за малым. После прохождения медобследования Флориан сможет подписать уже согласованный контракт с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо.
11.06.2025 00:20
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Последние комментарии:
Ебало Клоппа щас представил оруу
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Они все таки сделали это, во дают)
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нихуя себе
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Сити за эту же сумму взяли: Шерки, Рейндерса и Айт-Нури, а подзалупники только одного Вирца. Ору, если по итогу один Шерки заиграет лучше этого Вирца.
(ответить)
АПЛ ТОП! Ливерпуль будет устрашающий в новом сезоне.
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Пишут колбаса связалась с Ньюкаслом по поводу Ишака, оруу
Ебанулись что ли ахахаха
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11.06.2025 00:19 # удалить
bembo
6ЛЯТЬ
у нас ноль правоногих вингеров
и эти вы6лядосы на КЧМ даже ПАЙЕСА не заявили и отправляют его в аренду в Страсбур? Т.е. даже не дали шанс показать себя на предсезонке (КЛУБНЫЙ ЧМ) ? СЕРЬЕЗНО?
печаль...
ладно бы вингера оформили праногого...а так этот тип правногий и мы делаем эту 3алупу
ГОРИТ
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11.06.2025 00:26 # удалить
bembo
аренда в страсбур это норм
ПРИЧИНА ПОЧЕМУ ОН НЕ В СОСТАВЕ на КЧМ блять???????? просто причина????????????
ааа баляяяяяяяяяяяяяяя ну вдруг тип засверкал бы, хуй знает...в группе там бомжи есть, на их фоне показал бы себя мб, поверил бы в себя....ааа баля этот клуб..
Источник: https://fapl.ru/posts/115341/?c=1#c8064976
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Дороговато конечно. Но на ТМ он стоит 135.
Талант поколения в Германии вместе с Мусиалой.
Мощный трансфер с точки зрения имиджа.
А там, как пойдет.
Удачи, ФЛО.
Следующий Керкез и Форвард.
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Вот будет ржака, если Вирц не заиграет, но заиграет у Ман Сити Черкаш, который на 100 лямов дешевле.
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100% кто то спиздил у Генри чековую
https://ibb.co/b5qRtDY0
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Вирц . Книнж
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