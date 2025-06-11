"Ливерпуль" согласовал покупку Вирца за 127 млн. фунтов

Флориан Вирц "Ливерпуль", наконец, согласовал приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за 150 миллионов евро (127 млн. фунтов), включая бонусы.

Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" улучшил свое предложение по Вирцу до 113 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.

"Байер" ответил отказом, продолжив настаивать на том, что 22-летний игрок сборной Германии уйдет только за 127 млн. фунтов.

В конце концов "Ливерпуль" выдвинул предложение нужного "Байеру" размера, хотя часть рекордной для всей Премьер-Лиги суммы все равно предусмотрена в виде бонусов.

Сам Вирц еще пару недель назад договорился с "Ливерпуле", поэтому теперь дело за малым. После прохождения медобследования Флориан сможет подписать уже согласованный контракт с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо.




Метки Байер, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2025 00:20

Количество просмотров Просмотров: 584

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 11.06.2025 00:56 # felix-the-cat
    Ебало Клоппа щас представил оруу

    (ответить)

  2. redwhitegun 11.06.2025 00:51 # redwhitegun
    Они все таки сделали это, во дают)

    (ответить)

  3. skydreams 11.06.2025 00:49 # skydreams
    нихуя себе

    (ответить)

  4. high-malvern 11.06.2025 00:37 # high-malvern
    Сити за эту же сумму взяли: Шерки, Рейндерса и Айт-Нури, а подзалупники только одного Вирца. Ору, если по итогу один Шерки заиграет лучше этого Вирца.

    (ответить)

  5. anuarsenal 11.06.2025 00:37 # anuarsenal
    АПЛ ТОП! Ливерпуль будет устрашающий в новом сезоне.

    (ответить)

  6. felix-the-cat 11.06.2025 00:37 # felix-the-cat
    Пишут колбаса связалась с Ньюкаслом по поводу Ишака, оруу
    Ебанулись что ли ахахаха

    (ответить)

  7. bembo 11.06.2025 00:28 # bembo
    11.06.2025 00:19 # удалить
    bembo

    6ЛЯТЬ
    у нас ноль правоногих вингеров
    и эти вы6лядосы на КЧМ даже ПАЙЕСА не заявили и отправляют его в аренду в Страсбур? Т.е. даже не дали шанс показать себя на предсезонке (КЛУБНЫЙ ЧМ) ? СЕРЬЕЗНО?

    печаль...
    ладно бы вингера оформили праногого...а так этот тип правногий и мы делаем эту 3алупу

    ГОРИТ
    (ответить)

    11.06.2025 00:26 # удалить
    bembo

    аренда в страсбур это норм

    ПРИЧИНА ПОЧЕМУ ОН НЕ В СОСТАВЕ на КЧМ блять???????? просто причина????????????
    ааа баляяяяяяяяяяяяяяя ну вдруг тип засверкал бы, хуй знает...в группе там бомжи есть, на их фоне показал бы себя мб, поверил бы в себя....ааа баля этот клуб..

    Источник: https://fapl.ru/posts/115341/?c=1#c8064976

    (ответить)

  8. felix-the-cat 11.06.2025 00:27 # felix-the-cat
    Дороговато конечно. Но на ТМ он стоит 135.

    Талант поколения в Германии вместе с Мусиалой.

    Мощный трансфер с точки зрения имиджа.

    А там, как пойдет.

    Удачи, ФЛО.


    Следующий Керкез и Форвард.

    (ответить)

  9. brown-ale 11.06.2025 00:27 # brown-ale
    Вот будет ржака, если Вирц не заиграет, но заиграет у Ман Сити Черкаш, который на 100 лямов дешевле.

    (ответить)

  10. dexter 11.06.2025 00:25 # dexter
    100% кто то спиздил у Генри чековую

    https://ibb.co/b5qRtDY0

    (ответить)

  11. gidro-met 11.06.2025 00:24 # gidro-met
    Вирц . Книнж

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: