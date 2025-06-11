"Ливерпуль" согласовал покупку Вирца за 127 млн. фунтов

"Ливерпуль", наконец, согласовал приобретение атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за 150 миллионов евро (127 млн. фунтов), включая бонусы.

Только в прошлую пятницу "Ливерпуль" улучшил свое предложение по Вирцу до 113 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.



"Байер" ответил отказом, продолжив настаивать на том, что 22-летний игрок сборной Германии уйдет только за 127 млн. фунтов.



В конце концов "Ливерпуль" выдвинул предложение нужного "Байеру" размера, хотя часть рекордной для всей Премьер-Лиги суммы все равно предусмотрена в виде бонусов.



Сам Вирц еще пару недель назад договорился с "Ливерпуле", поэтому теперь дело за малым. После прохождения медобследования Флориан сможет подписать уже согласованный контракт с чемпионами Премьер-Лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо.