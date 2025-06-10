Англичане проиграли Сенегалу в товарищеском матче
Сборная Англии потерпела домашнее поражение в товарищеском матче против Сенегала со счетом 1:3.
Относительно победы 0:1 над Андоррой в прошлую субботу в стартовом составе "трех львов" уцелел только капитан Харри Кейн. Место на воротах занял Дин Хендерсон.
Гости начали матч с пары опасных ударов, но уже на седьмой минуте пропустили. Кейн сыграл на добивании после того, как голкипер Эдуар Менди неудачно отразил выстрел Энтони Гордона из пределов штрафной площади — 1:0.
На 15-й минуте Хендерсон в очередной раз вступил в игру, парировав удар головой своего партнера по "Кристал Пэлас" Исмаилы Сарра.
Хозяева ответили спустя 10 минут, когда Кайл Уолкер прострелил с правого фланга к дальней штанге, а там Гордон под давлением защитника внезапно не попал в створ с близкого расстояния.
Обмен моментами продолжился на 40-й минуте, когда Николас Джексон от лицевой линии сделал передачу назад, а Сарр опередил Уолкера и в касание поразил ворота — 1:1.
После перерыва англичане смотрелись невыразительно и на 62-й минуте пропустили второй раз. После длинного заброса со своей половины поля Хабиб Диарра вошел в штрафную по правому краю, достиг вратарской и пробил между ног Хендерсона — 1:2.
На 65-й минуте вышедший на замену Морган Гиббс-Уайт имел превосходную возможность отличиться на домашнем для себя стадионе, но с убойной дистанции нанес удар прямо в Менди. Прошло три минуты, и уже Сака не удалось пробить бывшего голкипера "Челси".
На 84-й минуте Нони Мадуэке подал угловой, Колуилл сделал скидку, а Джуд Беллингем, обработав мяч в воздухе, поразил ворота. Однако система VAR обнаружила игру рукой у Леви, и гол не был засчитан.
Надежды англичан отыграться были перечеркнуты в компенсированное время, когда Сенегал провел быструю контратаку после потери Кертиса Джонса, и Шейх Сабали смог свободно принять мяч в штрафной и расстрелять Хендерсона — 1:3.
Англичане впервые при Томасе Тухеле пропустили и проиграли. Очевидно, мотивация сенегальцев оказалась сильнее, тогда как их соперник уже думал о летних каникулах.
Сборная Англии — сборная Сенегала — 1:3 (1:1)
Голы: Кейн 7 — Сарр 40, Диарра 62, Сабали 90.
Сборная Англии: Хендерсон, Уолкер, Колуилл, Чалоба, Льюис-Секелли (Тоуни 88), Райс (Беллингем 71), Галлахер (Джонс 59), Эзе, Сака (Мадуэке 71), Кейн (Роджерс 59), Гордон (Гиббс-Уайт 58).
Сборная Сенегала: Эдуар Менди, Кулибали, Ниакате, Малик Диуф, Диатта, Идрисса Гейе, Камара, Диарра (Пап Гейе 71), Илиман Ндиайе, Исмаилла Сарр (Сабали 70), Джексон (Диа 82).
Предупреждения: Колуилл, Уолкер — Диатта.
10.06.2025 23:50
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Последние комментарии:
Эффект тухеля
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Без игроков Сити - это какой-то сброд, а не нормальная сборная.
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6ЛЯТЬ
у нас ноль правоногих вингеров
и эти вы6лядосы на КЧМ даже ПАЙЕСА не заявили и отправляют его в аренду в Страсбур? Т.е. даже не дали шанс показать себя на предсезонке (КЛУБНЫЙ ЧМ) ? СЕРЬЕЗНО?
печаль...
ладно бы вингера оформили праногого...а так этот тип правногий и мы делаем эту 3алупу
ГОРИТ
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Ядеркой по Лондону и пускай отдыхают
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Англы отдыхать должны после сезона
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товарняк с чупси судя по цвету игроков
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Петрович пока пока.
Сливают.
Вратарь норм, точно лучше Санчеса.
Но если по итогу купят Меньяна то пох. Напрофитят на нем)
а так гнида поплатилась что год назад поехала в рашку катать товарку или че-то типа того.
Вполне возможно кстати после этого руководство и выпе3довало его из клуба в аренду. Ибо по факту так-то он в прошлом сезоне обосновано санчеса вытеснил
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Сергей Тухлиня какой-то.
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та ето пахую, там подзалупл выкатил 150 за сквирца и байер принял))))))))))))
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