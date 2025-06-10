Англичане проиграли Сенегалу в товарищеском матче

Сборная Англии потерпела домашнее поражение в товарищеском матче против Сенегала со счетом 1:3.

Относительно победы 0:1 над Андоррой в прошлую субботу в стартовом составе "трех львов" уцелел только капитан Харри Кейн. Место на воротах занял Дин Хендерсон.



Гости начали матч с пары опасных ударов, но уже на седьмой минуте пропустили. Кейн сыграл на добивании после того, как голкипер Эдуар Менди неудачно отразил выстрел Энтони Гордона из пределов штрафной площади — 1:0.



На 15-й минуте Хендерсон в очередной раз вступил в игру, парировав удар головой своего партнера по "Кристал Пэлас" Исмаилы Сарра.



Хозяева ответили спустя 10 минут, когда Кайл Уолкер прострелил с правого фланга к дальней штанге, а там Гордон под давлением защитника внезапно не попал в створ с близкого расстояния.



Обмен моментами продолжился на 40-й минуте, когда Николас Джексон от лицевой линии сделал передачу назад, а Сарр опередил Уолкера и в касание поразил ворота — 1:1.



После перерыва англичане смотрелись невыразительно и на 62-й минуте пропустили второй раз. После длинного заброса со своей половины поля Хабиб Диарра вошел в штрафную по правому краю, достиг вратарской и пробил между ног Хендерсона — 1:2.



На 65-й минуте вышедший на замену Морган Гиббс-Уайт имел превосходную возможность отличиться на домашнем для себя стадионе, но с убойной дистанции нанес удар прямо в Менди. Прошло три минуты, и уже Сака не удалось пробить бывшего голкипера "Челси".



На 84-й минуте Нони Мадуэке подал угловой, Колуилл сделал скидку, а Джуд Беллингем, обработав мяч в воздухе, поразил ворота. Однако система VAR обнаружила игру рукой у Леви, и гол не был засчитан.



Надежды англичан отыграться были перечеркнуты в компенсированное время, когда Сенегал провел быструю контратаку после потери Кертиса Джонса, и Шейх Сабали смог свободно принять мяч в штрафной и расстрелять Хендерсона — 1:3.



Англичане впервые при Томасе Тухеле пропустили и проиграли. Очевидно, мотивация сенегальцев оказалась сильнее, тогда как их соперник уже думал о летних каникулах.



Сборная Англии — сборная Сенегала — 1:3 (1:1)



Голы: Кейн 7 — Сарр 40, Диарра 62, Сабали 90.



Сборная Англии: Хендерсон, Уолкер, Колуилл, Чалоба, Льюис-Секелли (Тоуни 88), Райс (Беллингем 71), Галлахер (Джонс 59), Эзе, Сака (Мадуэке 71), Кейн (Роджерс 59), Гордон (Гиббс-Уайт 58).



Сборная Сенегала: Эдуар Менди, Кулибали, Ниакате, Малик Диуф, Диатта, Идрисса Гейе, Камара, Диарра (Пап Гейе 71), Илиман Ндиайе, Исмаилла Сарр (Сабали 70), Джексон (Диа 82).



Предупреждения: Колуилл, Уолкер — Диатта.