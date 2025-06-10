"Челси" не успел купить Гиттенса до клубного Чемпионата Мира

"Челси" не удалось согласовать приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса до клубного Чемпионата Мира.

10 июня, в заключительный день специального летнего трансферного окна, "Челси" вел переговоры по голкиперу "Милана" Майку Меньяну и Гиттенсу.



За считанные часы до вечернего дедлайна "Челси" улучшил свое предложение о покупке Гиттенса до 42 миллионов фунтов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы склонить "Боруссию" к сделке.



Таким образом, 20-летний англичанин все равно отправится на клубный Чемпионат Мира, но — в качестве игрока "Боруссии", которая включила его в свою заявку на турнир ФИФА.



По информации Sky Sports, "Челси" планирует вернуться за Гиттенсом позже летом — в отличие от упомянутого Меньяна, интерес к которому "синие" утратили окончательно.