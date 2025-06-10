"Челси" не успел купить Гиттенса до клубного Чемпионата Мира
"Челси" не удалось согласовать приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса до клубного Чемпионата Мира.
10 июня, в заключительный день специального летнего трансферного окна, "Челси" вел переговоры по голкиперу "Милана" Майку Меньяну и Гиттенсу.
За считанные часы до вечернего дедлайна "Челси" улучшил свое предложение о покупке Гиттенса до 42 миллионов фунтов, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы склонить "Боруссию" к сделке.
Таким образом, 20-летний англичанин все равно отправится на клубный Чемпионат Мира, но — в качестве игрока "Боруссии", которая включила его в свою заявку на турнир ФИФА.
По информации Sky Sports, "Челси" планирует вернуться за Гиттенсом позже летом — в отличие от упомянутого Меньяна, интерес к которому "синие" утратили окончательно.
10.06.2025 23:00
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