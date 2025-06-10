"Манчестер Сити" приобрел Шерки

"Манчестер Сити" завершил приобретение атакующего полузащитника французского "Лиона" Райана Шерки за 34 миллиона фунтов.

Шерки заключил с "Сити" контракт до 2030 года, и "горожанам" удалось оформить этот трансфер вовремя, чтобы взять Райана на клубный Чемпионат Мира.



Шерки является собственным воспитанником "Лиона", за который он дебютировал в возрасте 16 лет в октябре 2019. С тех пор Райан забил 29 голов и отдал 45 результативных передач в 185 матчах.



Особенно 21-летнему французу удался сезон 2024/25, в котором он забил 12 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах за "Лион" во всех соревнованиях.



Только в прошлый четверг Шерки дебютировал за сборную Франции, отметив голом свой выход на замену против Испании в полуфинале Лиги Наций.



"Это мечта для меня. Если честно, перейти в клуб в "Манчестер Сити" и получить возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь — это нечто очень, очень особенное".



"Я так упорно трудился ради этого всю свою жизнь. Я люблю спорт, и мне не терпится дождаться, когда я продолжу развиваться здесь в Манчестере, работая с Пепом (Гвардиолой) и его штабом".



"Каждый знает, насколько хорош "Сити". Они были так успешны на протяжении многих лет. Я хочу принять эту ответственность и помочь команде продолжать побеждать".



"Я бы покинул "Лион" только ради проекта, в который я действительно верю, и все в "Сити" показывает, что я смогу развивать свою игру и помогать команде добиваться успехов в будущем".



"Я с нетерпением жду возможности показать фанатам "Сити", на что я способен", — сообщил Шерки.