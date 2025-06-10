Сон не уверен в своем будущем

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что не уверен в своем будущем.

У Сона остается лишь один год по контракту, и уже некоторое время ходят слухи, что "Тоттенхэм" открыт к продаже своего капитана для пополнения трансферного бюджета.



Сон признает, что не лучшим образом провел этот сезон, однако 32-летний южнокореец доволен завоеванием трофея Лиги Европы и надеется прибавить в следующем году.



"У меня все еще остается один год по контракту. Думаю, вместо того, чтобы говорить что-нибудь в данный момент, всем нам нужно подождать, а там станет видно. Но не имеет значения, где я окажусь. Я всегда буду стараться изо всех сил, и это никогда не изменится".



"Знаю, люди могут сказать, что я провел разочаровывающий год, но лично для меня это был особенный сезон, потому что ты играешь в футбол, чтобы побеждать, и запоминают только победителей".



"Большую часть я не был в своей лучшей форме, но я надеюсь прибавить в новом сезоне", — цитирует Сона Sky Sports.