Тирни вернулся из "Арсенала" в "Селтик"

Защитник "Арсенала" Киран Тирни официально вернулся в шотландский "Селтик" в качестве свободного агента.

В 2019 году "Арсенал" потратил 25 миллионов фунтов на приглашение Тирни из "Селтика".



За шесть сезонов на "Эмирейтс" Тирни сыграл 144 матча и забил шесть голов, но из-за склонности к травмам так и не смог закрепиться в стартовом составе "канониров".



Ранее в июне "Арсенал" объявил, что истекающий контракт Тирни продлен не будет, что позволило 28-летнему защитнику сборной Шотландии вернуться в "Селтик", где он получил трудовой договор до 2030 года.