"Челси" отказался от покупки Меньяна
"Челси" отказался от приобретения голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.
По информации Sky Sports, "Челси" оценивал Меньяна в 10-15 миллионов евро (8.5-12.7 млн. фунтов), что оказалось значительно ниже ожиданий "Милана".
"Челси" не хотел переплачивать за 29-летнего игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту, так и не выдвинув официальное предложение.
"Челси" сохранял надежду заполучить Меньяна до клубного Чемпионата Мира, но теперь отказался от сделки.
Источник добавляет, что также "Челси" терпит неудачную в своих попытках заполучить вингера Джейми Гиттенса. Предложение "синих" в 42 млн. фунтов было отклонено, и дортмундская "Боруссия" просит за 20-летнего англичанина 55 млн. фунтов.
10.06.2025 19:00
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Последние комментарии:
Крохоборсииии
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Милан сучки будут наказаны за такие переговоры, Маньям, бывший кэп, через год уйдет бесплатно. Сам игрок в бешенстве и контракт подписывать точно не будет. От Ромы уже получили шершавым, ну посмотрим как они решат вопросик с вратарем))
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вот и славно.
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