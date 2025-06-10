"Челси" отказался от покупки Меньяна

"Челси" отказался от приобретения голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

По информации Sky Sports, "Челси" оценивал Меньяна в 10-15 миллионов евро (8.5-12.7 млн. фунтов), что оказалось значительно ниже ожиданий "Милана".



"Челси" не хотел переплачивать за 29-летнего игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту, так и не выдвинув официальное предложение.



"Челси" сохранял надежду заполучить Меньяна до клубного Чемпионата Мира, но теперь отказался от сделки.



Источник добавляет, что также "Челси" терпит неудачную в своих попытках заполучить вингера Джейми Гиттенса. Предложение "синих" в 42 млн. фунтов было отклонено, и дортмундская "Боруссия" просит за 20-летнего англичанина 55 млн. фунтов.