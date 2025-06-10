"Челси" отказался от покупки Меньяна

Майк Меньян "Челси" отказался от приобретения голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

По информации Sky Sports, "Челси" оценивал Меньяна в 10-15 миллионов евро (8.5-12.7 млн. фунтов), что оказалось значительно ниже ожиданий "Милана".

"Челси" не хотел переплачивать за 29-летнего игрока, у которого остается 12 месяцев по контракту, так и не выдвинув официальное предложение.

"Челси" сохранял надежду заполучить Меньяна до клубного Чемпионата Мира, но теперь отказался от сделки.

Источник добавляет, что также "Челси" терпит неудачную в своих попытках заполучить вингера Джейми Гиттенса. Предложение "синих" в 42 млн. фунтов было отклонено, и дортмундская "Боруссия" просит за 20-летнего англичанина 55 млн. фунтов.




Метки Меньян, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2025 19:00

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  1. seagull77 10.06.2025 20:06 # seagull77
    Крохоборсииии

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  2. sellman 10.06.2025 19:39 # sellman
    Милан сучки будут наказаны за такие переговоры, Маньям, бывший кэп, через год уйдет бесплатно. Сам игрок в бешенстве и контракт подписывать точно не будет. От Ромы уже получили шершавым, ну посмотрим как они решат вопросик с вратарем))

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  3. vals1702 10.06.2025 19:07 # vals1702
    вот и славно.

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