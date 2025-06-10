Беттинелли перешел из "Челси" в "Сити"

"Манчестер Сити" объявил о переходе в клуб голкипера "Челси" Маркуса Беттинелли.

Беттинелли заключил с "Сити" однолетний контракт и обошелся "горожанам" в номинальную цену.



На "Этихад" 33-летний англичанин будет призван заменить Скотта Карсона, чей уход был подтвержден накануне, в роли третьего голкипера.



Беттинелли провел в "Челси" пять лет, но сыграл лишь один официальный матч, прежде представляя "Фулхэм".



"Для меня честь перейти в "Сити". Со стороны я восхищался тем, чего этот клуб достиг с момента назначения Пепа Гвардиолы. Я в восторге от того, что поучаствую в развитии этого успеха", — сообщил Беттинелли.