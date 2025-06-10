Беттинелли перешел из "Челси" в "Сити"
"Манчестер Сити" объявил о переходе в клуб голкипера "Челси" Маркуса Беттинелли.
Беттинелли заключил с "Сити" однолетний контракт и обошелся "горожанам" в номинальную цену.
На "Этихад" 33-летний англичанин будет призван заменить Скотта Карсона, чей уход был подтвержден накануне, в роли третьего голкипера.
Беттинелли провел в "Челси" пять лет, но сыграл лишь один официальный матч, прежде представляя "Фулхэм".
"Для меня честь перейти в "Сити". Со стороны я восхищался тем, чего этот клуб достиг с момента назначения Пепа Гвардиолы. Я в восторге от того, что поучаствую в развитии этого успеха", — сообщил Беттинелли.
10.06.2025 18:00
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