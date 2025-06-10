"Сандерленд" подтвердил продажу Джоба Беллингема

Джоб Беллингем Новичок Премьер-Лиги "Сандерленд" подтвердил продажу полузащитника Джоба Беллингема в дортмундскую "Боруссию".

Отвергнув интерес ряда представителей Премьер-Лиги и Бундеслиги, Джоб пошел по стопам своего старшего брата Джуда и отправился в Дортмунд, где получил пятилетний контракт.

Беллингем стал рекордной продажей в истории "Сандерленда". Джоб сможет принести "черным котам" 37 миллионов евро (31.3 млн. фунтов), включая бонусы.

Также клубу со "Стадиона Света" положена доля в 15 процентов с последующей перепродажи 19-летнего англичанина "Боруссией".

Беллингем провел в "Сандерленде" два сезона, в течение этого времени сыграв 90 матчей. В завершившейся кампании Джоб помог "котам" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа.




Метки Беллингем, Боруссия, Сандерленд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2025 17:00

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