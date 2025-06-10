Киоун считает, что Франк идеален для "Тоттенхэма"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является идеальным кандидатом на замену уволенному Анге Постекоглу в "Тоттенхэме".

Сперва заручившись согласием Франка, накануне "Тоттенхэм" начал переговоры с "Брентфордом" о компенсации за Томаса. "Шпоры" надеются подтвердить назначение датского специалиста уже на этой неделе.



"Думаю, Франк — идеальный вариант, на месте "Тоттенхэма" я бы приложил все усилия, чтобы заполучить его".



"Он стабилен, он надежен... Думаю, подход этого парня к работе мягче, умнее".



"Думаю, он идеально им подходит. Они не могут промахнуться, приглашая его".



"Если у них не получится заполучить его, я бы не ждал никаких успехов от этого клуба", — сообщил Киоун talkSPORT.