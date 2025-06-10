Киоун считает, что Франк идеален для "Тоттенхэма"
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун считает, что главный тренер "Брентфорда" Томас Франк является идеальным кандидатом на замену уволенному Анге Постекоглу в "Тоттенхэме".
Сперва заручившись согласием Франка, накануне "Тоттенхэм" начал переговоры с "Брентфордом" о компенсации за Томаса. "Шпоры" надеются подтвердить назначение датского специалиста уже на этой неделе.
"Думаю, Франк — идеальный вариант, на месте "Тоттенхэма" я бы приложил все усилия, чтобы заполучить его".
"Он стабилен, он надежен... Думаю, подход этого парня к работе мягче, умнее".
"Думаю, он идеально им подходит. Они не могут промахнуться, приглашая его".
"Если у них не получится заполучить его, я бы не ждал никаких успехов от этого клуба", — сообщил Киоун talkSPORT.
10.06.2025 16:00
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