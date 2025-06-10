"Аль-Ахли" интересуется Гиббс-Уайтом

Саудовский "Аль-Ахли" проявляет интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайту.

По информации talkSPORT, "Аль-Ахли" обратил свой взор на Гиббс-Уайта после того, как Габри Вейга ушел в "Порту".



Интерес к Гиббс-Уайту также проявлял "Манчестер Сити", рассматривая Моргана на роль преемника для Кевина Де Брюйне, но в итоге счел 25-летнего англичанина чересчур дорогим.



Однако "Аль-Ахли" едва ли преуспеет в своих попытках заполучить Гиббс-Уайта, который, если и покинет "Форест", предпочитает отправиться в другой клуб Премьер-Лиги или куда-нибудь в Европу.



Добавим, в данный момент "Форест" оценивает Гиббс-Уайта в 100 миллионов фунтов.