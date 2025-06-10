Тухель: "Клубный Чемпионат Мира даст "Ливерпулю" и "Арсеналу" огромное преимущество"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что "Ливерпуль" и "Арсенал" получат "огромное преимущество" в чемпионской гонке Премьер-Лиги следующего сезона из-за своего неучастия на клубном Чемпионате Мира.

В отличие от "Ливерпуля" и "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Челси" этим летом выступят на клубном Чемпионате Мира, который завершится 13 июля.



В результате у игроков "Сити" и "Челси" не будет полноценного отпуска и полноценной предсезонной подготовки, что может оказаться на руку их конкурентам.



"Думаю, этот турнир окажет огромное влияние и даст "Ливерпулю" с "Арсеналом" огромное преимущество в следующем сезоне из-за того, что их там нет".



"Это будет очень славный опыт для игроков, которые впервые сыграют на этом турнире. Так что здесь смешанные чувства".



"После долгого сезона игроки чувствуют усталость. Харри (Кейн) сказал, что приехать сюда после одной недели отдыха было бы гораздо сложнее".



"Приехать после двух недель отдыха проще. Он чувствует себя свежее, но у нас много игроков, которые приехали после одной недели отдыха и думают: "Эй, мы только входим в режим отпуска, а теперь нам снова надевать бутсы", — цитирует Тухеля Sky Sports.