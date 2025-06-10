Лейндерс назначен ассистентом Гвардиолы в "Сити"

"Манчестер Сити" объявил о назначении Пепа Лейндерса на должность ассистента своего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Напомним, этим летом Гвардиола лишился сразу трех своих помощников. Рассмотрев ряд кандидатур, Хосеп решил остановиться на Лейндерсе.



Прежде всего Лейндерс известен по работе в качестве ассистента Юргена Клоппа в "Ливерпуле" — оба покинули мерсисайдский клуб прошлым летом.



После ухода из "Ливерпуля" Лейндерс был назначен главным тренером австрийского "Ред Булл", но уже в декабре клуб из Зальцбурга отказался от услуг 42-летнего голландца, который теперь возвращается в английский футбол.



Одновременно "Сити" объявил, что Джеймс Френч, прежде поработавший в "Ливерпуле", "Суонси" и на валлийскую Ассоциацию, был назначен тренером по стандартным положениям.



"Все мы рады, что Пепейн и Джеймс присоединились к нашему тренерскому штабу. Пепейн и Джеймс накопили огромный опыт, исполняя свои роли на протяжении последних лет".



"Их талант, целеустремленность, отношение к работе и самоотдача полностью соответствуют ценностям, лежащим в основе того футбола, в который хочет играть Пеп".



"И у меня нет сомнений, что оба станут ценными кадрами для Пепа и его тренерской команды, пока мы готовимся к клубному Чемпионату Мира и затем к сезону 2025/26", — сообщил спортивный директор "Сити" Угу Виана.