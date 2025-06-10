Светская хроника за вторник

Виктор Дьекереш зол на "Спортинг". Саудовские клубы интересуются Луисом Диасом и Дарвином Нуньесом. Джек Грилиш может заменить Флориана Вирца в "Байере". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш в ярости от того, что его клуб отказывается соблюдать джентльменское соглашение об уходе за 67 миллионов фунтов. (Record)



"Аль-Наср" сообщил "Ливерпулю", что готов заплатить более 72 млн. фунтов за нападающего Луиса Диаса. (Ben Jacobs)



"Аль-Хиляль" сохраняет интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу. (Daily Mail)



"Челси" продолжает переговоры о покупке голкипера "Милана" Майка Меньяна. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" оптимистичен насчет приобретения вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо, собираясь сделать улучшенное предложение по игроку. (Sky Sports)



"Юнайтед" придется раскошелиться на 30 млн. фунтов ради приобретения защитника "Удинезе" Омара Соле. (Daily Mirror)



Вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш может заменить Флориана Вирца в "Байере". (The Sun)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Сити" Джеймсе Макати. (i Sport)



Шон Лонгстафф и Джо Уиллок могут покинуть "Ньюкасл" этим летом. (Daily Mail)



"Лион" согласовал покупку голкипера "Ноттингем Форест" Мэтта Тернера за 7 млн. фунтов. (Givemesport)



"Бернли" оценивает в 50 млн. фунтов защитника Максима Эстева, который интересен "Баварии". (Football Insider)



"Борнмут" требует 59 млн. фунтов от ПСЖ за защитника Илью Забарного. (L'Equipe)



"Ньюкасл" заинтересовался Мохаммедом Кудусом из "Вест Хэма" после того, как упустил Бриана Мбемо. (Football Insider)



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"Ноттингем Форест" подал жалобу в УЕФА насчет того, что "Кристал Пэлас" может нарушать правила в отношении правил, запрещающих клубам из одного европейского соревнования иметь общих владельцев. (Sky Sports)



Суперкомпьютер предсказал, что на клубном Чемпионате Мира "Челси" сойдет с дистанции в 1/8 финала, а "Сити" достигнет финала и проиграет там "Бенфике". (The Sun)



Во время финала Лиги Наций между Испанией и Португалией умер немецкий болельщик, упав с верхнего яруса трибуны на нижний. (BBC)