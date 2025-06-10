Тен Хаг был против того, чтобы МЮ покупал Антони

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был против покупки вингера Антони у голландского "Аякса" за 86 миллионов фунтов.

В 2022 году Антони последовал за Тен Хагом из "Аякса" в "Юнайтед", но совершенно не заиграл у "красных дьяволов", из-за чего Эрика регулярно упрекали.



Однако в книге Liverpool and the Dutch агент Кис Вос, представляющий интересы Тен Хага, вспоминает, что Эрик был против приглашения Антони, а боссы "Юнайтед" переплатили за бразильца, потому что опасались конкуренции со стороны "Арсенала".



"Тен Хаг и Вос не поддерживали это и хотели помешать этому трансферу. Но клуб хотел хотел заполучить его любой ценой, потому что "Арсенал" тоже был заинтересован в Антони".



"Риск столкнуться с более сильным конкурентом был огромным. В конце концов "Манчестер Юнайтед" заплатил почти 100 миллионов евро за Антони".



"И хотя Тен Хаг не поддерживал этот трансфер, на протяжении всего своего пребывания в Манчестере ему припоминали, что он переплатил "Аяксу" за этого атакующего игрока, который так и не оправдал ожиданий", — говорится в книге.