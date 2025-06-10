Ван Дейк исключает свое возвращение в Эредивизию

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не вернется в Эредивизию.

Лишь в апреле Ван Дейк заключил новый контракт с "Ливерпулем" и теперь сможет остаться в мерсисайдском клубе до 2027 года.



Когда истечет этот контракт, Ван Дейк будет на пороге своего 36-летия, однако голландский защитник даже не рассматривает возможность завершения своей карьеры на родине.



"Нет, к сожалению, нет. Я меня очень ясное понимание насчет этого. Я не вернусь в Голландию. Я начинал там, и это было очень важно для меня".



"Я очень ясно осознаю, что не хочу возвращаться в Эредивизию. Я вполне горжусь тем, как пока что сложилась моя карьера, и я думаю, завершить ее в Эредивизии — не вариант", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.