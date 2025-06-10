Грилиш интересен "Тоттенхэму" и "Эвертону"

"Тоттенхэм" и "Эвертон" проявляют серьезный интерес к вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу.

Как известно, "Сити" не собирается брать Грилиша на клубный Чемпионат Мира. Вместо этого Джек займется своим будущим, чтобы найти возможность перезагрузить свою карьеру.



По информации talkSPORT, наиболее серьезный интерес к Грилишу проявляют "Тоттенхэм", который ищет усиление под Лигу Чемпионов, и "Эвертон", который готовится к переезду на новый стадион.



В данный момент "Сити" оценивает Грилиша в 50 миллионов фунтов, а от контракта Джека с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю остается еще два года. Поэтому "горожанам" будет затруднительно найти покупателя на 29-летнего англичанина, и вариант с арендой исключать нельзя.



Интерес к Грилишу существует и из-за пределов Премьер-Лиги. Джек находится на радаре у "Милана", "Наполи", "Интера", дортмундской "Боруссии", "Байера" и саудовских клубов.



А вот "Вилла" и "Ньюкасл" возможность приглашения Грилиша не рассматривают.